Орбан призвал не «загонять Россию в угол» из-за ее ядерного статуса

Орбан: Россию нельзя загнать в угол из-за наличия у нее ядерного оружия

Россия — ядерная держава, из-за чего ее невозможно «загнать в угол», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует венгерская газета Magyar Nemzet. Он сказал об этом на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции.

По мнению Орбана, в конфликте на Украине не будет победителей. «Россия не может победить, потому что весь западный мир поддерживает Украину. А Россия — ядерная держава, а ядерную державу нельзя загнать в угол, потому что она может начать ядерную войну», — заявил венгерский премьер-министр.

Также Орбан отметил, что Европа за последний год ослабла из-за того, что администрация президента США Джозефа Байдена «неограниченно отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским». Он указал на то, что санкции, введенные Евросоюзом против России, стали ослаблять экономику Европы и при этом не затронули США, «богатую дешевым газом».

Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет посылать Украине оружие и не присоединится к какой-либо военной коалиции. Будапешт станет руководствоваться интересами собственной безопасности.

18 февраля, выступая с речью об итогах 2022 года, Орбан заявил, что Европа может дойти до отправки на Украину «миротворческих войск», если продолжит поставлять Киеву оружие. Он добавил, что страны Евросоюза «пока что косвенно» принимают участие в конфликте за счет военной и финансовой помощи Украине.

Венгрия не раз выступала с критикой действий европейских властей относительно конфликта на Украине. Как утверждал глава МИДа Петер Сийярто, страна заинтересована в немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров, когда как Евросоюз дожидается более выгодных условий для Киева.