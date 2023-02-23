Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Американский пилот сделал селфи с «шпионским зондом» КНР на 20 км высоте Политика, 05:56
Орбан призвал не «загонять Россию в угол» из-за ее ядерного статуса Политика, 05:23
WSJ узнала о раздумьях США по разведданным о сотрудничестве России и КНР Политика, 04:51
МИД Венгрии назвал условие для аплодисментов Зеленскому Политика, 04:49
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем Общество, 04:27
Советник Пушилина не исключил удары ВСУ по ДНР к 23 февраля Политика, 04:04
В Стамбуле начали снос 300 домов из-за риска обрушения «в любой момент» Общество, 04:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Председатель Генассамблеи по-русски отказался исключить Россию из ООН Политика, 03:47
«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России Технологии и медиа, 03:23
Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине Политика, 03:14
Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае» Политика, 02:41
Госдеп не увидел связи между Россией и автором расследования о «потоках» Политика, 02:10
Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор Политика, 02:08
Посол отверг данные о планах России «поглотить» Белоруссию Политика, 01:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан призвал не «загонять Россию в угол» из-за ее ядерного статуса

Орбан: Россию нельзя загнать в угол из-за наличия у нее ядерного оружия

Россия — ядерная держава, из-за чего ее невозможно «загнать в угол», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует венгерская газета Magyar Nemzet. Он сказал об этом на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции.

По мнению Орбана, в конфликте на Украине не будет победителей. «Россия не может победить, потому что весь западный мир поддерживает Украину. А Россия — ядерная держава, а ядерную державу нельзя загнать в угол, потому что она может начать ядерную войну», — заявил венгерский премьер-министр.

Также Орбан отметил, что Европа за последний год ослабла из-за того, что администрация президента США Джозефа Байдена «неограниченно отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским». Он указал на то, что санкции, введенные Евросоюзом против России, стали ослаблять экономику Европы и при этом не затронули США, «богатую дешевым газом».

Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет посылать Украине оружие и не присоединится к какой-либо военной коалиции. Будапешт станет руководствоваться интересами собственной безопасности.

18 февраля, выступая с речью об итогах 2022 года, Орбан заявил, что Европа может дойти до отправки на Украину «миротворческих войск», если продолжит поставлять Киеву оружие. Он добавил, что страны Евросоюза «пока что косвенно» принимают участие в конфликте за счет военной и финансовой помощи Украине.

Венгрия не раз выступала с критикой действий европейских властей относительно конфликта на Украине. Как утверждал глава МИДа Петер Сийярто, страна заинтересована в немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров, когда как Евросоюз дожидается более выгодных условий для Киева.

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Может ли топ-менеджер работать по совместительству в другой компании
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Теги
Венгрия Украина ядерное оружие Россия Виктор Орбан
Материалы по теме
Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии за позицию по Украине
Политика
Президент Венгрии заявила о «двойной зависимости» ЕС от США и России
Политика
Посол США в Венгрии пожаловался, что с ним обсуждают ЛГБТ, а не Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter