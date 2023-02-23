Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Американский пилот сделал селфи с «шпионским зондом» КНР на 20 км высоте Политика, 05:56
Орбан призвал не «загонять Россию в угол» из-за ее ядерного статуса Политика, 05:23
WSJ узнала о раздумьях США по разведданным о сотрудничестве России и КНР Политика, 04:51
МИД Венгрии назвал условие для аплодисментов Зеленскому Политика, 04:49
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем Общество, 04:27
Советник Пушилина не исключил удары ВСУ по ДНР к 23 февраля Политика, 04:04
В Стамбуле начали снос 300 домов из-за риска обрушения «в любой момент» Общество, 04:00
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Председатель Генассамблеи по-русски отказался исключить Россию из ООН Политика, 03:47
«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России Технологии и медиа, 03:23
Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине Политика, 03:14
Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае» Политика, 02:41
Госдеп не увидел связи между Россией и автором расследования о «потоках» Политика, 02:10
Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор Политика, 02:08
Посол отверг данные о планах России «поглотить» Белоруссию Политика, 01:49
Общество ,  
0 

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем

В Таджикистане на границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,2

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 10 км неподалеку от границы с Китаем. Об этом сообщил китайский национальный центр по отслеживанию землетрясений.

После этого произошел еще один подземный толчок магнитудой 4,8 также на глубине 10 км. Через две минуты после этого Управление по борьбе с землетрясениями Китая сообщило о новом толчке магнитудой 4,5 с той же глубиной очага.

Как сообщил источник Sputnik Таджикистан 22 февраля, в стране проверят сейсмостойкость высоких зданий в крупных городах. Особое внимание будет уделено новостройкам, возведенным в период с 2018 по 2022 годы. «Будет оценено соблюдение норм и правил градостроительства, технических регламентов о качестве работ и строительных материалов», — сказал собеседник Sputnik. Проверка должна закончиться к 10 марта.

6 февраля в Турции произошло самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. Число погибших превысило 42 тыс. человек. За ним последовала серия афтершоков, которые затронули соседние страны. 20 февраля на юго-востоке Турции, в провинции Хатай, произошли новые подземные толчки магнитудой 6,4 и 5,8. Погибли по меньшей мере шесть человек, 562 человека получили ранения, из которых 18 в тяжелом состоянии.

Теги
землетрясение Таджикистан Китай
Материалы по теме
Момент нового землетрясения в Турции попал в прямой эфир
Общество
В Турции из-под завалов после землетрясений спасли 114 тысяч человек
Общество
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter