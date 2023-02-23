Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 10 км неподалеку от границы с Китаем. Об этом сообщил китайский национальный центр по отслеживанию землетрясений.

После этого произошел еще один подземный толчок магнитудой 4,8 также на глубине 10 км. Через две минуты после этого Управление по борьбе с землетрясениями Китая сообщило о новом толчке магнитудой 4,5 с той же глубиной очага.

Как сообщил источник Sputnik Таджикистан 22 февраля, в стране проверят сейсмостойкость высоких зданий в крупных городах. Особое внимание будет уделено новостройкам, возведенным в период с 2018 по 2022 годы. «Будет оценено соблюдение норм и правил градостроительства, технических регламентов о качестве работ и строительных материалов», — сказал собеседник Sputnik. Проверка должна закончиться к 10 марта.

6 февраля в Турции произошло самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. Число погибших превысило 42 тыс. человек. За ним последовала серия афтершоков, которые затронули соседние страны. 20 февраля на юго-востоке Турции, в провинции Хатай, произошли новые подземные толчки магнитудой 6,4 и 5,8. Погибли по меньшей мере шесть человек, 562 человека получили ранения, из которых 18 в тяжелом состоянии.