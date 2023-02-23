Советник Пушилина не исключил удары ВСУ по ДНР к 23 февраля

Армия Украины может атаковать Донецкую народную республику 23 февраля, заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Именно к 23 февраля они должны нанести какие-то удары и получить положительный, как они считают, результат», — сказал Гагин. Он добавил, что власти фиксируют обстрелы мирных городов со стороны Украины, от которых страдают жилые кварталы и инфраструктура.

22 февраля Пушилин написал в своем телеграм-канале, что «противник в праздники всегда активизируется». Он добавил, что у властей республики есть информация, что в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских военных усилятся. «Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, [система] ПВО находится в усиленном режиме», — отметил Пушилин.

Гагин заявил, что указание врио главы ДНР в лишний раз не выходить на улицу — абсолютно верно. «Потому что он глава воюющей республики, и он все время находится там», — уточнил советник.

Ранее Пушилин говорил, что вооруженные силы России продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР. При этом он сказал, что признаков отвода украинских войск нет — ВСУ «упираются, не считая своих потерь».