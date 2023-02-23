Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем Общество, 04:27
Советник Пушилина не исключил удары ВСУ по ДНР к 23 февраля Политика, 04:04
В Стамбуле начали снос 300 домов из-за риска обрушения «в любой момент» Общество, 04:00
Председатель Генассамблеи по-русски отказался исключить Россию из ООН Политика, 03:47
«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России Технологии и медиа, 03:23
Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине Политика, 03:14
Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае» Политика, 02:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Госдеп не увидел связи между Россией и автором расследования о «потоках» Политика, 02:10
Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор Политика, 02:08
Посол отверг данные о планах России «поглотить» Белоруссию Политика, 01:49
МИД назвал условие по переговорам для Украины и Запада Политика, 01:43
Небензя назвал западный проект резолюции в ООН по Украине антироссийским Политика, 01:36
«Интер» вырвал победу в конце матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:24
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Общество, 01:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Советник Пушилина не исключил удары ВСУ по ДНР к 23 февраля

Советник Пушилина: ВСУ могут атаковать ДНР в День защитника Отечества

Армия Украины может атаковать Донецкую народную республику 23 февраля, заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Именно к 23 февраля они должны нанести какие-то удары и получить положительный, как они считают, результат», — сказал Гагин. Он добавил, что власти фиксируют обстрелы мирных городов со стороны Украины, от которых страдают жилые кварталы и инфраструктура.

22 февраля Пушилин написал в своем телеграм-канале, что «противник в праздники всегда активизируется». Он добавил, что у властей республики есть информация, что в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских военных усилятся. «Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, [система] ПВО находится в усиленном режиме», — отметил Пушилин.

Гагин заявил, что указание врио главы ДНР в лишний раз не выходить на улицу — абсолютно верно. «Потому что он глава воюющей республики, и он все время находится там», — уточнил советник.

Ранее Пушилин говорил, что вооруженные силы России продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР. При этом он сказал, что признаков отвода украинских войск нет — ВСУ «упираются, не считая своих потерь».

Теги
ДНР Денис Пушилин День защитника Отечества
Материалы по теме
Пушилин счел визит Байдена в Киев способом показать, «кто в доме хозяин»
Политика
Пушилин объявил об эвакуации жителей Угледара
Политика
Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter