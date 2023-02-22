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В Эстонии запретили гражданам России и Белоруссии владеть оружием

Парламент Эстонии запретил россиянам и белорусам владеть оружием

Парламент Эстонии принял поправки к закону «Об оружии», согласно которым разрешение на владение оружием в стране перестанет выдаваться гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.

Согласно поправкам, право на владение оружием будет выдаваться лишь гражданам государств, входящих в НАТО и Европейский союз, имеющим вид на жительство в Эстонии.

Для других иностранцев разрешение будет признано недействительным, а выдача новых прекратится. Переходный период позволит сдать оружие или привести его в непригодное для стрельбы состояние, при необходимости вооружение будет изъято в принудительном порядке. Закон должен вступить в силу 15 марта.

Поправки к закону предложил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. В октябре он уточнял, что у правительства появились разногласия насчет того, как быстро стоит лишать россиян и белорусов на территории страны оружия. «Министерство внутренних дел считает один год разумным сроком для этого процесса. Партнер по коалиции Isamaa (консервативная политическая партия «Отечество», одна из трех самых больших партий Эстонии. — РБК) со своей стороны хочет, чтобы полиция забрала у людей оружие уже в течение шести месяцев», — говорил министр.

22 декабря 2022 года сейм Литвы запретил россиянам и белорусам, постоянно проживающим на территории страны, владеть оружием. По мнению председателя комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринса Кащюнаса, эта поправка должна предотвратить любые возможности для формирования группировок, действующих в пользу России или Белоруссии.

Теги
Эстония оружие россияне запрет Белоруссия
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