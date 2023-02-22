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Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев

Минобороны утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для добровольцев
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном общественном транспорте. Это следует из приказа министра обороны России.

Право предоставляется добровольцам, которые помогают выполнять задачи вооруженных сил в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях и операциях за пределами России.

Бесплатно пользоваться общественным транспортом добровольцы смогут в нескольких случаях:

  • при следовании к месту нахождения добровольческого формирования;
  • в связи с выполнением возложенных задач;
  • для поездки к месту лечения, реабилитации или медицинского освидетельствования и обратно;
  • при сопровождении отдельных категорий добровольцев (например, на основании заключения врачей);
  • для поездки к месту жительства в случае исключения из формирования.

Как следует из документа, виды транспортных льгот зависят от воинских званий и стажа службы. В приказе также изложен порядок возмещения транспортных расходов.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин своим указом приравнял добровольцев к военнослужащим. На добровольцев и их семьи распространили все предусмотренные для военных социальные гарантии и компенсации. Кроме того, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

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В том же месяце Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий добровольцам, принимающим участие в военной операции на Украине. Документ также устанавливает статус инвалидов боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования и ставших инвалидами из-за ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.

Теги
Минобороны добровольцы общественный транспорт льготы
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