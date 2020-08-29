Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую

Артемий Лебедев (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин наградил дизайнера, генерального менеджера одноименной дизайн-студии Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

В документе написано, что Лебедев получил награду «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Всего награду за развитие интернета получили восемь человек, среди них также гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская.

Артемий Лебедев принял участие в агитационном ролике за поправки в Конституцию России, который снял телеканал RT. Артисты и общественные деятели зачитывали преамбулу Конституции, которая заканчивалась фразой «Мы принимаем Конституцию Российской Федерации». За это дизайнера раскритиковали в соцсетях и напомнили ему слова про отказ от участия в «политических передрягах». Позже в своем Telegram-канале Лебедев объяснил, что снялся в ролике еще до внесения поправки об обнулении президентских сроков. Он отмечал, что такое не может одобрить «ни один здравомыслящий человек».