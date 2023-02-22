МВД назвало число участников митинга-концерта в «Лужниках»

МВД: в митинге-концерте в «Лужниках» приняли участие более 200 тыс. человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

В митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» принимают участие более 200 тыс. человек, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

На самой арене присутствуют 90 тыс. зрителей, а еще 112 тыс. находятся на прилегающей к ней территории.

На концерте в «Лужниках», посвященном участникам военной операции на Украине, выступили Олег Газманов, Григорий Лепс, Shaman, Николай Расторгуев и другие артисты.

На мероприятие пришел президент Владимир Путин. Он заявил, что весь народ России является защитником Отечества и что «Родина» и «семья» для россиян — одно и то же. В словосочетании «День защитника Отечества» «есть что-то мощное, огромное», «мистическое и святое», подчеркнул он. Глава государства напомнил, что одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш».