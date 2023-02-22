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Дым от горящего склада «Бирюса» распространился на 35 км по руслу Енисея

Пожар на складе холодильников «Бирюса» в Красноярске локализовали

Дым от горящего склада «Бирюса» распространился на 35 км по руслу Енисея
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Дым от горящего склада холодильников «Бирюса» в Красноярске распространился по руслу Енисея на 30–35 км от места пожара, заявил ТАСС мэр города Владислав Логинов.

«Дым распространяется по руслу реки Енисей, у меня есть информация, что примерно в 30–35 км от города тоже уже есть задымление. За счет русла Енисея туда пришел дым», — рассказал Логинов.

По его словам, жители пригородных поселков уже жалуются на задымление. Мэр назвал экологическую ситуацию в районе пожара сложной.

В 15:30 по местному времени (11:30 мск) пожар локализовали на площади 13 200 кв. м, сообщили в МЧС России. В тушении участвуют 123 человека и 43 единицы техники. Начальник Главного управления ведомства по Красноярскому краю Игорь Лисин указал, что работу пожарных осложняет большое количество горючих материалов в помещениях.

МЧС сообщило о крупном пожаре на складе в 8:20 мск. По данным издания НГС24, воду для тушения огня пришлось набирать не только из гидрантов, но и из Енисея. Из горящего здания эвакуировали 10 человек, о пострадавших не сообщалось.

Роспотребнадзор сообщил о превышении допустимого содержания вредных веществ в воздухе в районе пожара. Концентрация взвешенных частиц оказалась выше нормы в 1,2 раза, диоксида азота — в 1,1 раза.

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Прокуратура Красноярского края начала проверку. В ведомстве пообещали установить причины и обстоятельства пожара и дать оценку «соблюдению собственниками и арендаторами складских помещений требований пожарной безопасности, качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами».

Завод «Бирюса» — один из крупнейших отечественных производителей бытовой техники. На его предприятии уже случались крупные пожары. Например, в апреле 2019 года в цехе готовой продукции произошло возгорание крыши площадью более 20 тыс. кв. м. Как писал «Интерфакс», огонь уничтожил склад «Бирюсы», где хранилось 50 тыс. холодильников.

Теги
Красноярск Пожар МЧС Бирюса
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