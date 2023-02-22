Во Франции школьник зарезал учительницу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 15:56
Боррель назвал 2022-й год неплохим для российской экономики Экономика, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Верховный суд разъяснил правила установки мангалов во дворах многоэтажек Недвижимость, 16:09
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах Pro, 16:08
Генерал ВСУ заявил о подготовке сил для наступления Политика, 15:58
Глава ЛНР назвал ситуацию в Кременной тяжелой Политика, 15:58
Зеленский предложил ввести санкции против всех банков России на полвека Политика, 15:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 15:56
Совфед одобрил приостановку участия России в договоре о ядерных ракетах Политика, 15:48
Пасечник объяснил отключение мобильного интернета в ЛНР Общество, 15:44
Аутсайдер РПЛ сообщил об уходе Геркуса с поста президента клуба Спорт, 15:43
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:40
Миронов предложит «Справедливой России» поддержать Путина на выборах Политика, 15:40
Общество ,  
0 

Во Франции школьник зарезал учительницу

Во французском Сен-Жан-де-Люз школьник зарезал учительницу ножом на уроке испанского
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Ученик средней школы Сен-Тома-д’Аквин в городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции напал с ножом на учительницу испанского языка, пишет France Bleu со ссылкой на прокуратуру округа Байонна. Преподавательница умерла.

Инцидент произошел во время урока испанского языка. Предполагаемым злоумышленником является 16-летний школьник, его арестовали. Мотивы подростка пока не известны.

Как пишет издание со ссылкой на показания одного из учащихся, нападавший во время урока встал и, пряча нож в листе бумаги, закрыл дверь. После этого он направился к учительнице и ударил ее ножом в грудь. Другие ученики выбежали из класса.

По словам источника France Bleu, знакомого с ситуацией, изначально остальных школьников попросили оставаться в аудиториях, но около полудня всех их эвакуировали.

13 февраля в казахстанском Петропавловске девятиклассник, вооруженный кухонным ножом и топором, ранил трех учеников в школе №4. Двоих госпитализировали с колотыми ранами головы и предплечья.

В отношении девятиклассника возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц. Его арестовали на два месяца.

Читайте на РБК Pro
Мировую экономику штормит: на чем планируют заработать Сорос и Баффетт
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
Четыре способа оптимизации налогов, из-за которых проще потерять бизнес
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов
Теги
учитель нападение школьник Франция
Материалы по теме
Власти Забайкалья ответили на жалобу школьника на учебу в субботу
Общество
В Казахстане арестовали напавшего на товарищей с топором школьника
Общество
Раненная ножом в лицее в Химках пятиклассница пришла в сознание
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter