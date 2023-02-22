Во Франции школьник зарезал учительницу

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Ученик средней школы Сен-Тома-д’Аквин в городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции напал с ножом на учительницу испанского языка, пишет France Bleu со ссылкой на прокуратуру округа Байонна. Преподавательница умерла.

Инцидент произошел во время урока испанского языка. Предполагаемым злоумышленником является 16-летний школьник, его арестовали. Мотивы подростка пока не известны.

Как пишет издание со ссылкой на показания одного из учащихся, нападавший во время урока встал и, пряча нож в листе бумаги, закрыл дверь. После этого он направился к учительнице и ударил ее ножом в грудь. Другие ученики выбежали из класса.

По словам источника France Bleu, знакомого с ситуацией, изначально остальных школьников попросили оставаться в аудиториях, но около полудня всех их эвакуировали.

13 февраля в казахстанском Петропавловске девятиклассник, вооруженный кухонным ножом и топором, ранил трех учеников в школе №4. Двоих госпитализировали с колотыми ранами головы и предплечья.

В отношении девятиклассника возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц. Его арестовали на два месяца.