В Казахстане девятиклассник с топором ранил трех учеников

В Казахстане пришедший в школу с топором и ножом девятиклассник ранил трех учеников

Вооруженный кухонным ножом и топором девятиклассник ранил трех учеников в школе № 4 в казахстанском Петропавловске, двоих госпитализировали с колотыми ранами головы и предплечья, сообщили в управлении образования Северо-Казахстанской области, передает «Петропавловск.News».

Пострадавшие — два мальчика и девочка — ученики 9 и 10 классов. Нападавший задержан, проводится досудебное расследование по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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