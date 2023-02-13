Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:10
Россиянки поднялись на рекордно высокие места в рейтинге WTA Спорт, 08:02
В Казахстане девятиклассник с топором ранил трех учеников Общество, 08:01
Бой за пояс и первая защита титула. Лучшие поединки Ислама Махачева Спорт, 08:00
Власти предложили разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями Общество, 07:58
«Сколтех» рассказал об открытии механизма обхода иммунитета коронавирусом Общество, 07:46
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 07:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 07:09
Насколько рубль зависит от цен на нефть Pro, 07:00
«Канзас-Сити» в третий раз выиграл Супербоул Спорт, 06:54
Росаккредитация сообщила о росте отечественных брендов на 17–20% за год Экономика, 06:46
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 Общество, 06:35
Посол заявил о плане Лондона конфисковать замороженные российские активы Политика, 06:11
Общество ,  
0 

В Казахстане девятиклассник с топором ранил трех учеников

В Казахстане пришедший в школу с топором и ножом девятиклассник ранил трех учеников

Вооруженный кухонным ножом и топором девятиклассник ранил трех учеников в школе № 4 в казахстанском Петропавловске, двоих госпитализировали с колотыми ранами головы и предплечья, сообщили в управлении образования Северо-Казахстанской области, передает «Петропавловск.News».

Пострадавшие — два мальчика и девочка — ученики 9 и 10 классов. Нападавший задержан, проводится досудебное расследование по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter