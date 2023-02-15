Суд Петропавловска арестовал напавшего с топором девятиклассника на два месяца

В Казахстане арестовали напавшего на товарищей с топором школьника

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Девятиклассника, который напал на школьников с топором в школе № 4 в казахстанском Петропавловске, арестовали на два месяца, сообщает NewTimes.

«15 февраля специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего Д. сроком на два месяца», − говорится в сообщении. О других подробностях досудебного расследования не сообщили.

Нападение произошло 13 февраля. Глава областного управления образования Назир Жашибеков сообщил, что нападавший зашел в туалет и вышел оттуда с ножом и топором. Подросток ранил трех учеников, двое детей находятся в больнице, их состояние стабилизировалось, еще одного направили домой после осмотра, сообщал первый замглавы МВД Марат Кожаев.

Он добавил, что в отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

По предварительным данным, подросток состоит на психиатрическом учете, сообщали в областной прокуратуре. С октября прошлого года он находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алма-Ате, откуда его выписали через месяц с рекомендацией «продолжить обучение по общеобразовательной программе», отмечал первый замглавы МВД.