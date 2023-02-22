В Петербурге произошел пожар в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В поселке Шушары (Пушкинский район Петербурга) в ночь на 22 февраля произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.



Возгорание произошло на ул. Окуловская, 5, сообщение о нем поступило в 23:38. По данным ведомства, пожар начался в одной из комнат и коридоре трехкомнатной квартиры на площади 25 кв. м. Его удалось ликвидировать в 0:19.

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В результате пострадал один мужчина, его направили в медучреждение. К ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 17 человек личного состава, отметили в МЧС.

Очевидцы инцидента слышали громкие взрывы, которые доносились из квартиры, пишет «Фонтанка». На видео, которое опубликовало издание, видно, что огонь «вырывается» из окна на последнем этаже.

21 февраля пожар произошел в здании отеля МКМ в центре Москвы. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать 200 человек. В 23:42 пожар локализовали на площади 300 кв. м. По данным ТАСС и «РИА Новости», число погибших в результате пожара достигло семи человек, включая двоих детей, еще 11 пострадали.