В Петербурге произошел пожар в многоэтажке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 79,76 (+0,63) Инвестиции, 21 фев, 19:36 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 74,86 (+0,82) Инвестиции, 21 фев, 19:29
Комитет Госдумы поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ Политика, 10:09
Медведев заявил о праве России защищаться ядерным оружием Политика, 10:05
В Королеве автомобиль сбил двоих детей на пешеходном переходе Общество, 10:02
МЧС объяснило сообщения об угрозе «ракетного удара» в эфире радиостанций Общество, 09:55
«Канадский Баффет» заявил о рекордном завышении цен на акции IT-сектора Инвестиции, 09:55
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги Pro, 09:50
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 09:48
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Канадец установил рекорд результативности НХЛ в XXI веке Спорт, 09:44
Курс биткоина упал на $1 тыс. и опустился ниже $24 тыс. Крипто, 09:31
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:25
На какие уловки и хитрости идут супруги при разделе имущества Pro, 09:22
Марочко заявил об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 09:17
В Петербурге произошел пожар в многоэтажке Общество, 09:11
Володин попросил США не валять дурака Политика, 09:02
Общество ,  
0 

В Петербурге произошел пожар в многоэтажке

В трехкомнатной квартире в многоэтажке Петербурга произошел пожар
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В поселке Шушары (Пушкинский район Петербурга) в ночь на 22 февраля произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.

Возгорание произошло на ул. Окуловская,  5, сообщение о нем поступило в 23:38. По данным ведомства, пожар начался в одной из комнат и коридоре трехкомнатной квартиры на площади 25 кв. м. Его удалось ликвидировать в 0:19.

В Петербурге произошел пожар в многоэтажке
Video

В результате пострадал один мужчина, его направили в медучреждение. К ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 17 человек личного состава, отметили в МЧС.

Очевидцы инцидента слышали громкие взрывы, которые доносились из квартиры, пишет «Фонтанка». На видео, которое опубликовало издание, видно, что огонь «вырывается» из окна на последнем этаже.

21 февраля пожар произошел в здании отеля МКМ в центре Москвы. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать 200 человек. В 23:42 пожар локализовали на площади 300 кв. м. По данным ТАСС и «РИА Новости», число погибших в результате пожара достигло семи человек, включая двоих детей, еще 11 пострадали.

Теги
новости Пожар Санкт-Петербург квартира
Материалы по теме
Число погибших при пожаре в отеле в центре Москвы выросло до семи
Общество
И.о. главы московского МЧС попал в ДТП по пути на место пожара в отеле
Общество
При пожаре в отеле в центре Москвы погибли шесть человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter