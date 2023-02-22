МТС отказалась от партнерства с концертной площадкой в «Сколково»

МТС и структуры семьи Гуцериевых отказались от совместного развития концертной площадки в «Сколково», вместимостью в 11 тыс. зрителей. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсантъ».

Концертная площадка была запущена в конце 2022 года. Группа «Сафмар» начала строить ее в 2019 году. Она должна была получить бренд МТС (МТС Live Arena) и получить ее билетные системы Ticketland и Ponominalu. Также МТС намеревался инвестировать в проект десятки миллионов долларов. «Сафмар» в 2019 году говорил о необходимых инвестициях в размере около $70 млн.

Однако МТС ушла из проекта. Вместе с МТС проект покинули структуры семьи Гуцериевых. Это может быть связано с тем, что МТС стал развивать собственную сеть концертных площадок. В 2021 году компания открыла концертную площадку «МТС Live Холл» в Екатеринбурге, а в сентябре 2022 года взяла в управление две крупные площадки в Москве и Санкт-Петербурге, которые также получили названия «МТС Live Холл» (Москва) и «МТС Live Арена» (Санкт-Петербург).

Концертная площадка открылась в декабре под названием Live Arena, однако без упоминания МТС. При этом ближайшее мероприятие на площадке пройдет 1 марта. Билеты продавались через сервисы «Кассир.ru» и Intickets.

Ранее в «МТС Энтертеймант» (дочерняя компания МТС, объединяющая билетные сервисы Ticketland и MTC Live, на которые приходится 23% всех продаваемых в России билетов на развлекательные мероприятия, исключая спортивные мероприятия и кино) сообщили о сокращении российского концертного рынка на 30%. Это связано с отъездом или запретом на выступления ряда артистов. Большинство из этих артистов собирали большие стадионные и клубные концерты.

По этой причине билетные сервисы МТС Ticketland и МТС Live с января по ноябрь вернули зрителям более 500 млн руб. за билеты на отмененные и перенесенные мероприятия. В целом объем возвратов составил всего лишь 4,5% от общих продаж билетов сервисов. По предварительным оценкам, Ticketland и МТС Live продали за весь 2022 год более 6 млн билетов — это на 76% больше, чем в 2021-м, когда действовали коронавирусные ограничения.