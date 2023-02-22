Экс-главу службы безопасности Мексики осудили за получение взяток от наркокартелей

В США осудили экс-министра Мексики за получение взяток от картелей

Хенаро Гарсия Луна, экс-глава службы безопасности Мексики и архитектор войны с наркоторговлей, признан виновным в получении взяток от наркокартелей. Такое решение принял суд Нью-Йорка.

Гарсия Луна возглавлял службу безопасности Мексики с 2006 по 2012 год. Суд признал его причастным к международной торговле кокаином. Бывший чиновник получил взятки от наркокартелей.

Как отмечает телеканал CNN, Гарсия Луна стал самым высокопоставленным чиновником, осужденным в США.

В январе в Мексике арестовали главаря одного из крупнейших наркокартелей страны Овидио Гусмана по кличке Мышь (El Ratón). El Raton — сын известного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по кличке Коротышка (El Chapo). В 2019 году власти США приговорили El Chapo к пожизненному заключению.

После ареста El Raton в Кульякан, штат Синалоа прошли массовые беспорядке. Там находится штаб картеля. По данным телеканала BBC, в беспорядках погибли трое силовиков, около 20 человек попали в больницы.