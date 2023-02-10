Путин уволил раскрывшего в Аргентине «кокаиновое дело» посла в Мексике

Виктор Коронелли (Фото: Антон Великжанин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин уволил с должности посла в Мексике Виктора Коронелли, который занимал этот пост с 2018 года. Коронелли стал известен после того, как помог совместно с российскими и аргентинскими спецслужбами раскрыть «кокаиновое дело», когда занимал должность российского посла в Аргентине. Он объяснил тогда, что через него было организовано согласование операции с местными властями.

Начало масштабной спецоперации положил звонок от российского посла в декабре 2016 года, писала Todo Noticias. Дипломат сообщил, что обнаружил наркотики в помещении школы при посольстве. Правоохранительные органы Аргентины обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. По данным издания, правоохранительные органы обнаружили 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов.

На место Коронелли Путин своим указом назначил Николая Софинского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Софинского Николая Всеволодовича чрезвычайным и полномочным послом России в Мексиканских Соединенных Штатах», — говорится в указе. Вторым указом Путин назначил Софинского послом в Белиз по совместительству.

20 января 2022 года Дорогомиловский суд Москвы назначил до 18 лет колонии четырем россиянам, осужденным по делу о контрабанде 400 кг кокаина, хранившегося в российском посольстве в Аргентине.



Бизнесмен Андрей Ковальчук, которого власти считают владельцем наркотика и организатором контрабанды, получил 18 лет колонии строгого режима и штраф 1,8 млн руб. Бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов, который, согласно обвинению, по распоряжению Ковальчука спрятал чемоданы с наркотиком в подсобке школы при посольстве, осужден на 17 лет и на штраф 1,6 млн руб. Предприниматели из Москвы Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые пришли забирать груз на склад МИДа в Москве и были задержаны с поличным, приговорены к 16 и 13 годам колонии соответственно. Штрафы для них составили 1 млн руб. и 900 тыс. руб. соответственно.



Приговор основан на вердикте присяжных, которые ранее признали подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения. Прокурор просил назначить обвиняемым сроки от 15 до 19 лет лишения свободы. Обвиняемые отказались признавать вину и просили оправдать их.