Нетаньяху в ближайшее время посетит Украину

Israel Hayom: Биньямин Нетаньяху в ближайшее время отправится в Киев

В ближайшее время может состояться визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину. Об этом сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники в правительстве Израиля.

По данным газеты, на Украине Нетаньяху намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники также рассказали, что украинская сторона уже передала правительству Израиля приглашение Зеленского.

Сроки визита Нетаньяху пока не согласованы. Однако он может состояться в ближайшем будущем.

Как говорится в статье, по началу Нетаньяху занимал нейтральную позицию по военному конфликту, чтобы избежать разногласия с Москвой. Однако после переизбрания он стал делать осторожные шаги в сторону Киева. После переизбрания политик сказал в интервью CNN, что готов стать посредником на переговорах России и Украины, если об этом попросит Вашингтон.

На прошлой неделе Киев впервые с начала боевых действий посетил глава МИД Израиля Эли Коэн. «Я пришел сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту», — написал он в своем Twitter. В ходе визита он встретился с президентом Зеленским и своим украинским коллегой Дмитриев Кулебой.