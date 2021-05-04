Три человека погибли во время пожара в гостинице на юге Москвы

В ходе пожара в здании на юге Москвы погибли три человека, сообщает городское управление МЧС.

«Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. К сожалению в результате пожара погибли три человека. Количество спасенных уточняется», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сообщение о пожаре получили в 03:27 мск. Возгорание случилось в пятиэтажном кирпичном здании. Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу расположена гостиница «Вечный зов».

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что пожару присвоили второй уровень сложности. Часть людей просили помощи из окон.