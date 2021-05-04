Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 05:17 В Сахалинской области отравились 14 работников строительного предприятия Общество, 05:14 Три человека погибли во время пожара в гостинице на юге Москвы Общество, 05:04 Telegraph узнала о новом досье бывшего агента MI6 на Трампа Политика, 04:59 Посол Сербии ответил на призыв ЕС ввести санкции против России Общество, 04:18 Главы МИД G7 обсудят отношения с Россией во вторник Политика, 03:56 Баффетт официально назвал имя своего преемника в Berkshire Hathaway Бизнес, 03:47 В Совфеде ответили на предложение властей ЕС о правиле въезда иностранцев Политика, 03:31 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 03:23 Неизвестный пытался прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ Политика, 03:14 Эксперты назвали самые обсуждаемые жителями бывшего СССР вакцины Общество, 03:00 Первая партия российской вакцины от COVID «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку Общество, 02:51 Прокуратура Киргизии назвала «вторжением» конфликт с Таджикистаном Политика, 02:16 Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 02:03
Общество ,  
0 

Три человека погибли во время пожара в гостинице на юге Москвы

В ходе пожара в здании на юге Москвы погибли три человека, сообщает городское управление МЧС.

«Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. К сожалению в результате пожара погибли три человека. Количество спасенных уточняется», — говорится в сообщении.

Один человек погиб при пожаре в доме начала XX века в центре Москвы
Общество

В ведомстве отмечают, что сообщение о пожаре получили в 03:27 мск. Возгорание случилось в пятиэтажном кирпичном здании. Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу расположена гостиница «Вечный зов».

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что пожару присвоили второй уровень сложности. Часть людей просили помощи из окон.

В администрации гостиницы МЧС сообщили, что внутри здания находились 305 человек.

В 04:18 мск распространение огня удалось остановить. К 04:30 мск пожар потушили на площади 100 кв.м. Для этого были задействованы 38 единиц техники и 119 человек личного состава.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»

Пожар Москва гостиница
Материалы по теме
В церкви святых Петра и Павла в Лилле произошел пожар
Общество
Службы Москвы привели в готовность из-за грозы и сильного ветра
Общество
На химическом заводе в Иране произошел пожар
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter