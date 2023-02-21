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Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем

Сергей Лавров назвал визит Джо Байдена в Киев и новый пакет помощи Украине спектаклем
Джо Байден прибывает в Киев
Джо Байден прибывает в Киев (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров назвал спектаклем поездку президента США Джо Байдена в Киев и анонсированный им новый пакет военной помощи Украине.

«Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС).

Байден посетил Киев 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине новый пакет военной помощи почти на $500 млн. Туда войдут снаряды для HIMARS, противотанковые системы и другие вооружения, боеприпасы и техника, уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Зеленский сообщил, что обсуждал с Байденом в том числе поставки дальнобойных ракет. Часть переговоров прошла в закрытом режиме.

Теги
Персоны
Сергей Лавров Джо Байден военная помощь МИД Украина Киев

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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