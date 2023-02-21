Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем

Джо Байден прибывает в Киев (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров назвал спектаклем поездку президента США Джо Байдена в Киев и анонсированный им новый пакет военной помощи Украине.

«Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС).

Байден посетил Киев 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине новый пакет военной помощи почти на $500 млн. Туда войдут снаряды для HIMARS, противотанковые системы и другие вооружения, боеприпасы и техника, уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Зеленский сообщил, что обсуждал с Байденом в том числе поставки дальнобойных ракет. Часть переговоров прошла в закрытом режиме.