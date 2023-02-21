Один человек с затонувшего у берегов Кубани сухогруза погиб

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 79,13 (-0,48) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 74,04 (-0,72) Инвестиции, 16:11
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 17:25
Ван И спросил Борреля про разницу между поставками оружия Киеву и Москве Политика, 17:18
Боррель обвинил Россию в разрушении системы безопасности из-за СНВ-3 Политика, 17:11
Фальков раскрыл детали предложенной Путиным новой системы образования Общество, 17:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:05
В МИД вызвали посла Бангладеш из-за запрета на заход российских судов Политика, 17:04
Байден заявил, что предупреждал Путина о присоединении Финляндии к НАТО Политика, 17:03
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Майнер отчитался об убытке в $90 млн после перехода Ethereum на PoS Крипто, 17:02
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 17:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:00
Сальдо заявил о насильной эвакуации жителей Херсона военными ВСУ Политика, 16:58
От ПРО до СНВ: как сложилась судьба основных договоров в сфере вооружений Политика, 16:58
Надаль назвал Месси лучшим спортсменом года Спорт, 16:48
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 16:39
Общество ,  
0 

Один человек с затонувшего у берегов Кубани сухогруза погиб

МЧС России: погиб один человек с переломившегося у берегов Кубани сухогруза Seamark

Один человек с затонувшего у берегов Кубани сухогруза погиб
Video

Один человек из экипажа тонувшего сухогруза в Черном море умер на борту спасательного судна, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«По уточненной информации из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии», — сказали в пресс-службе.

Всего на борту было 11 членов экипажа.



Сухогруз Seamark переломился и начал тонуть в акватории Черного моря в Краснодарском крае при сильном шторме 21 февраля. Инцидент произошел на 415-й якорной стоянке в районе поселка Кабардинка, который находится примерно в 20 км от Новороссийска. Судно под флагом Коморских островов перевозило 3,5 тыс. т мраморной крошки. В Российском профсоюзе моряков ТАСС сообщили, что судно уже затонуло.

В Краснодарском крае 21 февраля действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. В порту Новороссийска ввели штормовые ограничения. 19 февраля каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти в терминале в Новороссийске из-за погодных условий.

Теги
сухогруз
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter