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Один человек с затонувшего у берегов Кубани сухогруза погиб
МЧС России: погиб один человек с переломившегося у берегов Кубани сухогруза Seamark
Один человек из экипажа тонувшего сухогруза в Черном море умер на борту спасательного судна, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
«По уточненной информации из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии», — сказали в пресс-службе.
Всего на борту было 11 членов экипажа.
Сухогруз Seamark переломился и начал тонуть в акватории Черного моря в Краснодарском крае при сильном шторме 21 февраля. Инцидент произошел на 415-й якорной стоянке в районе поселка Кабардинка, который находится примерно в 20 км от Новороссийска. Судно под флагом Коморских островов перевозило 3,5 тыс. т мраморной крошки. В Российском профсоюзе моряков ТАСС сообщили, что судно уже затонуло.
В Краснодарском крае 21 февраля действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. В порту Новороссийска ввели штормовые ограничения. 19 февраля каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти в терминале в Новороссийске из-за погодных условий.