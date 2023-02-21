У берегов Кубани при шторме переломился сухогруз

В районе Новороссийска при шторме переломился сухогруз с 11 членами экипажа

На борту были 11 членов экипажа. Сухогруз под флагом Коморских островов перевозил мраморную крошку

Video

В акватории Черного моря в Краснодарском крае при сильном шторме переломился сухогруз Seamark, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота. Судно начало тонуть.

В МЧС сообщили РБК, что всех 11 членов экипажа подняли на спасательное судно: «Их жизни и здоровью ничего не угрожает». В "Росморречфлоте" в то же время заявили, что спасены десять человек, один в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на 415 якорной стоянке в районе поселка Кабардинка (находится примерно в 20 км от Новороссийска), сообщили источники РБК в МЧС и в территориальном отделе полиции. Из порта Новороссийска вышли два спасательных судна «Меркурий» и «Механик Лепилин».

Сухогруз под флагом Коморских островов перевозил 3,5 тыс. тонн мраморной крошки. В район происшествия направили плоты Морской спасательной службы.