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У берегов Кубани при шторме переломился сухогруз

В районе Новороссийска при шторме переломился сухогруз с 11 членами экипажа
На борту были 11 членов экипажа. Сухогруз под флагом Коморских островов перевозил мраморную крошку

У берегов Кубани при шторме переломился сухогруз
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В акватории Черного моря в Краснодарском крае при сильном шторме переломился сухогруз Seamark, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота. Судно начало тонуть.

В МЧС сообщили РБК, что всех 11 членов экипажа подняли на спасательное судно: «Их жизни и здоровью ничего не угрожает». В "Росморречфлоте" в то же время заявили, что спасены десять человек, один в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на 415 якорной стоянке в районе поселка Кабардинка (находится примерно в 20 км от Новороссийска), сообщили источники РБК в МЧС и в территориальном отделе полиции. Из порта Новороссийска вышли два спасательных судна «Меркурий» и «Механик Лепилин».

Сухогруз под флагом Коморских островов перевозил 3,5 тыс. тонн мраморной крошки. В район происшествия направили плоты Морской спасательной службы.


В порту Новороссийска введены штормовые ограничения. Из-за погодных условий Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 19 февраля приостановил отгрузку нефти в терминале.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Новороссийск шторм сухогруз
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