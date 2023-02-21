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В Новороссийске остановили отгрузку казахстанской нефти из-за шторма

Каспийский трубопроводный консорциум остановил отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма
Штормовые ограничения в порту в настоящий момент не сняты, и прогноз неблагоприятный, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 19 февраля остановил отгрузку нефти в терминале в Новороссийске из-за погодных условий, сообщили РБК в пресс-службе компании. Там добавили, что грузоотправители уведомлены о сложившейся ситуации.

«О наступлении ситуации, в которой КТК будет вынужден остановить транспортировку нефти, будет сообщено дополнительно», — указали в компании.

Там отметили, что резервуары морского терминала практически заполнены. «Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резпарке терминала», — рассказали в компании.

Штормовые ограничения в порту в настоящий момент не сняты, прогноз неблагоприятный, добавили в КТК.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахстанский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

Президент «Транснефти» Николай Токарев ранее сообщал, что в 2022 году 111 дней из 365 в порту Новороссийска были штормовыми. Он назвал это обычной ситуацией и выразил уверенность, что к концу февраля КТК наверстает план по отгрузке нефти.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
КТК нефть Новороссийск порт
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