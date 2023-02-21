Путин заявил о постановке на дежурство новых стратегических комплексов

Путин сообщил об указе о постановке на дежурство новых стратегических комплексов

Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Об этом он заявил, выступая с посланием Федеральному Собранию. РБК ведет трансляцию.

«Неделю назад, например, мною подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», — сказал Путин. Об этом президент сказал в контексте предложения США возобновить инспекции на ядерные объекты России.

В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что в приоритетные задачи на 2023 год входит постановка на боевое дежурство Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) 22 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Путин тогда отметил, что ядерная триада является главным гарантом суверенитета и территориальной целостности России. По его словам, нужно продолжить ее совершенствование. По словам главы государства, уровень современного вооружения в стратегических силах превысил 91%.