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Путин предложил установить страховое покрытие для пенсионных накоплений

Путин предложил установить страховое покрытие в ₽2,8 млн для пенсионных накоплений
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Владимир Путин предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 млн руб. Об этом он заявил, выступая с посланием Федеральному собранию. РБК ведет трансляцию.

«Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», — заявил президент.

Путин напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 млн руб. застрахованы государством, поэтому их возврат гарантирован. «Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму, до 2,8 млн руб.», — сказал он.

В декабре Минфин и Банк России сообщили о разработке программы долгосрочных сбережений. Это новый инструмент для получения дополнительного дохода после выхода на пенсию или в случае трудных жизненных ситуаций.

В прошлом сентябре Минфин России предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений, передав их в собственность граждан, писали «Ведомости». Инициатива предусматривает предоставление россиянам права инвестировать эти накопления по своему выбору. Источник издания уточнил, что для этого все же будет необходимо соблюсти определенные критерии.

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Владимир Путин пенсионные накопления накопления

Владимир Путин

политик, президент России

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