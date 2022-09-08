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Власти предложили передать пенсионные накопления в собственность россиян

«Ведомости»: власти предложили передать пенсионные накопления в собственность россиян
Минфин России предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 года, пишут «Ведомости»
Фото: Владислав Шатило / RBC / TASS
Фото: Владислав Шатило / RBC / TASS

Минфин России предлагает провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян, передав их в собственность граждан. Такое предложение вошло в презентацию министерства и ЦБ, передают «Ведомости».

Инициатива предусматривает предоставление гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору. Источник издания, который участвовал в совещании, уточнил, что для этого все же будет необходимо соблюсти определенные критерии.

Такие пенсионные накопления образовались за счет того, что до 2014 года 6 п.п. из страхового тарифа в 22% составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой. Например, ее можно было перевести в негосударственный пенсионный фонд для повышения доходности. Однако с 2014 года начал действовать мораторий на формирование подобных сбережений, он был продлен до 2024 года, уточняет газета.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил «Ведомостям», что под «приватизацией» пенсионных накоплений понимается передача в собственность граждан накоплений, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 года.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

Он напомнил, что сейчас россияне, которые обладают такими средствами, могут лишь перевести их из одного НПФ в другой.

Теперь предполагается, что россияне смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, но по четко регламентированным критериям.

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В конце августа сервис по подбору вакансий «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка («СберНПФ») провели опрос, согласно которому почти половине россиян (47%) для комфортной жизни на пенсии необходимо ежемесячно получать от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Так, 18% опрошенных полагают, что им потребуется от 100 тыс. до 150 тыс. в месяц для комфортного проживания. 10% считают, что им будет необходим доход 150–200 тыс. руб., столько же рассчитывают на более чем на 200 тыс. руб. Еще 15% признались, что им хватит и 50 тыс. руб. в месяц.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минфин Россия пенсионные накопления
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