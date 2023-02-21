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Путин заявил, что выступает с посланием в «рубежное» для России время

Владимир Путин заявил, что выступает с посланием в «рубежное» для России время
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Президент Владимир Путин заявил, что выступает во время с посланием Федеральному собранию в рубежное для России время. Трансляцию ведет РБК.

Путин заявил, что выступает с посланием в «рубежное» для России время
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«С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей станы время, в период кардинальных необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что большая часть послания Федеральному собранию будет посвящена теме военной операции на Украине, «ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов». «Президент даст свою оценку тому, как развивалась наша экономика, как ей удалось выстоять, остаться стоять на ногах», — сказал Песков. Он отметил, что Путин «даст свое видение того, как мы будем двигаться вперед».

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Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию

Владимир Путин

политик, президент России

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