Песков заявил, что Путин в послании даст видение движения России вперед

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в послании даст оценку ситуации в экономике и продемонстрирует видение того, как страна будет двигаться вперед, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».

«Президент даст свою оценку тому, как развивалась наша экономика, как ей удалось выстоять, остаться стоять на ногах», — сказал Песков. Он отметил, что Путин «даст свое видение того, как мы будем двигаться вперед». «А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений», — добавил представитель Кремля.

По его словам, послание президента продлится по меньшей мере час. Большая его часть будет посвящена теме военной операции на Украине, «ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов», отметил пресс-секретарь. Он также назвал послание «абсолютно авторским продуктом президента».

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 12:00 во вторник, 21 февраля. Послание пройдет в Гостином дворе.