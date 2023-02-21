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На побережье в Японии нашли железный шар диаметром полтора метра

На побережье японского города Хамамацу нашли железный шар диаметром полтора метра
Фото: TV Asahi
Фото: TV Asahi

В городе Хамамацу (префектура Сидзуока) в Японии на побережье обнаружили железный шар диаметром 1,5 м, сообщает телеканал TV Asahi.

Шар был найден на пляже Эншу. Его заметил местный житель два-три дня назад, утром 21 февраля его жена сообщила в полицию, что на пляже находится «большой круглый предмет».

После прибытия на место происшествия полиция ограничила доступ к пляжу в радиусе 200 м. Об объекте известно только, что он сделан из железа, так как на его поверхности есть следы ржавчины, а также с двух сторон есть выступы, за который объект можно зацепить, отметил канал. Береговая охрана начала расследование.

13 февраля в Грузии, в районе Батуми, в Черном море произошел взрыв. Как выяснилось позже, примерно в 25 м от берега взорвалась морская мина, пострадавших и разрушений нет. Очевидцы рассказали РБК, что слышали сильный взрыв. Откуда приплыла мина, неизвестно, МВД Грузии возбудило уголовное дело.

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