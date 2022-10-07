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В полиции Сочи объяснили появление в лесу больших металлических шаров

Фото: krasnodar_rek / VK
Фото: krasnodar_rek / VK

Большие металлические шары, которые несколько дней назад появились в лесу Хостинского района Сочи, установил неизвестный местный скульптор, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

«Никакой опасности они не представляют», — добавили там. Кто именно создал скульптуры, не сообщается.

В Сочинском национальном парке, на территории которого нашли шары, «РИА Новости» сообщили, что разбираются, откуда в лесу появились эти объекты.

О появлении шаров 4 октября стали сообщать жители в социальных сетях, указывает телеканал «Кубань24». Объекты обнаружили у границ Тисо-Самшитовой рощи, которая является реликтовым лесом. 

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