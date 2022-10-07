Общество ,
0
В полиции Сочи объяснили появление в лесу больших металлических шаров
Большие металлические шары, которые несколько дней назад появились в лесу Хостинского района Сочи, установил неизвестный местный скульптор, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.
«Никакой опасности они не представляют», — добавили там. Кто именно создал скульптуры, не сообщается.
В Сочинском национальном парке, на территории которого нашли шары, «РИА Новости» сообщили, что разбираются, откуда в лесу появились эти объекты.
О появлении шаров 4 октября стали сообщать жители в социальных сетях, указывает телеканал «Кубань24». Объекты обнаружили у границ Тисо-Самшитовой рощи, которая является реликтовым лесом.