В Курской области силовиков перевели на усиленный режим работы

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Силовые ведомства Курской области перевели на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил губернатор Роман Старовойт, передает «Вести Курск».

«Приближается 23 февраля. Мы будем поздравлять наших военнослужащих. <...> В соответствии с решением оперштаба с 20 февраля все силовики переведены на усиленный режим службы», — сказал Старовойт.

Курская область регулярно повергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 20 февраля Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли территории близ сел Гуево и Горналь. Никто не пострадал, разрушений также не было. Однако в Горнале перебита линия электропередачи.



В регионе с 19 октября 2022 года действует средний уровень реагирования, с апреля — высокий уровень террористической опасности. В начале февраля власти области сделали этот уровень опасности бессрочным.