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Министр обороны Японии заявил о способности ракеты КНДР достичь США

Министр обороны Японии заявил о способности ракеты КНДР пролететь 14 тыс. км и достичь США

Министр обороны Японии заявил о способности ракеты КНДР достичь США
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Межконтинентальная баллистическая ракета, которую КНДР запустила утром 18 февраля, способна пролететь 14 тыс. км. и достичь территории США. Об этом заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада, передает Asahi Shinbun.

Дальность зависит от траектории полета и веса боеголовки. По оценке японского Минобороны, ракета может пролететь максимум 14 тыс. км, сказал министр. При таком радиусе диапазон ее действия охватывает всю территорию США, добавил Хамада.

Максимальная высота полета ракеты, которую запустили северокорейские военные 18 февраля, составила 5,7 тыс. км., сообщил политик. Она пролетела всего 900 км, так как была запущена под большим углом — специально для уменьшения дальности полета, сказал министр.

О том, что КНДР запустила очередную баллистическую ракету, утром 18 февраля сообщили объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи и японское Минобороны. За день до этого северокорейский МИД пообещал «решительный ответ», если Вашингтон и Сеул решат провести совместные учения на Корейском полуострове.

По данным японского оборонного ведомства, ракета провела в воздухе 66 минут и упала в исключительной экономической зоне Японии примерно в 200 км к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо.

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Хамада от имени Минобороны осудил ракетный пуск КНДР. Он назвал его провокацией, направленной против всего международного сообщества. Министр не исключил, что пуск был направлен на совершенстствование эксплуатационных качеств ракет, доставляющих ядерные снаряды.

Теги
КНДР баллистическая ракета Япония США
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