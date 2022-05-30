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Военная операция на Украине ,  
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В Москве заочно арестовали командиров армии Украины по делу о геноциде

Двух командиров украинской армии заочно арестовали по обвинению в геноциде и военных преступлениях против российских военнослужащих, сообщили в Басманном суде. Мера пресечения будет действовать с момента их задержания в России
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Махова и Андрея Полякова по делу о геноциде и жестоком обращении с пленными российскими военными, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных ст. 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и 357 (геноцид) Уголовного кодекса России», — сообщили там.

Как уточнили РБК в суде, Поляков Андрей Олегович — командир 53-й механизированной бригады ВСУ, а Махов Алексей Владимирович — командир 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Мера пресечения будет действовать с момента их задержания на территории России либо экстрадиции в страну.

Оба командира ВСУ объявлены в международный розыск, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Как сообщало Донецкое агентство новостей, Народная милиция ДНР в 2019 году возложила ответственность на военнослужащих 53-й бригады ВСУ, которой командует Поляков, за обстрелы Горловки и нарушение перемирия.

В начале апреля Следственный комитет России предъявил обвинения в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 высокопоставленным украинским военным, в том числе экс-министру обороны Валерию Гелетею и бывшему главе Генштаба Виктору Муженко.

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Следователями были установлены факты жестокого обращения с гражданским населением, а также пыток военных и мирных граждан, похищения людей, незаконного лишения свободы, геноцида и экстремизма, сообщал СК. В общей сложности в связи с событиями на Украине возбуждено 590 уголовных дел, за время следствия допрошены более 169 тыс. человек, потерпевшими признаны 42 тыс. граждан, в том числе 7,4 тыс. несовершеннолетних.

По данным судебного департамента при Верховном суде России за прошлый год, осужденных по статье о геноциде в стране нет.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории Украины. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту население Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей, а также «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. По его словам, украинские власти провели против жителей востока страны две «карательные» операции и начали преследовать тех, кто не поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году. Украинские власти в ответ на спецоперацию объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Ст. 357 УК (геноцид) предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Преступления по ст. 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.

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