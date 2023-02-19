МИД назвал удары Израиля по Дамаску нарушением норм международного права

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Москва решительно осуждает удары израильских сил по Дамаску и его окрестностям, в результате которых погибли пять человек и пострадали пятнадцать, такое заявление сделала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, дипведомство опубликовало его в телеграм-канале. «Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР. <...> Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы», — говорится в заявлении. В МИДе также отметили, что удары являются грубым нарушением норм международного права.

Сирийское госагентство SANA сообщило о ракетном ударе по Дамаску в ночь на 19 февраля. По словам источника в сфере обороны, за атакой стоит Израиль. По данным агентства, погибли пять человек и пострадали пятнадцать, среди погибших есть военный, а среди пострадавших — мирные жители. В городе разрушены несколько домов.

Reuters писал, что ракета поразила дом в районе Кафр-Суса. Также в результате атаки пострадали несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от площади в центре Дамаска. Израильские военные отказались от комментариев.

Позднее глава Генерального управления древностей и музеев Сирии Назир Авад заявил, что атака затронула административные здания средневековой Цитадели Дамаска и привела к разрушениям в Институте прикладных искусств и Институте древностей, в результате повреждения получили компьютеры и учебное оборудование. Кроме того, как пишет SANA, при ударе ранение получил один из охранников.