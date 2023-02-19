На Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Также сирены звучат в подконтрольной Киеву части ДНР и Запорожской области. Первые сигналы прозвучали в 11:30 (12:30 мск).

По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика

Это уже второй раз за день, когда на Украине объявляют воздушную тревогу. Первый раз был в 8:36 (9:36 мск). Тогда звуки сирены были слышны в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Отбой тревоги начался в 11:14 (12:14 мск). Тогда же издание «Клименко тайм» сообщало о звуках взрывов в городе Чугуев в Харьковской области.