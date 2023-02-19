В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в четырех областях на юго-востоке Украины: в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Это следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Кроме того, сирены прозвучали в подконтрольной Киеву части ДНР и Херсонской области. Первые сигналы были слышны в 8:36 (9:36 по мск). В городе Чугуев Харьковской области произошло несколько взрывов, сообщило издание «Клименко тайм».

18 февраля в Хмельницкой области в городе Хмельницкий прогремели два взрыва. Местные власти сообщили о прилете двух снарядов, один попал по военному объекту, второй — рядом с остановкой общественного транспорта, взрывной волной были повреждены жилые дома и три учебных заведения.