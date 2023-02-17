По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщений о взрывах на момент подготовки этого материала не поступало.
В течение последних суток воздушная тревога несколько раз объявлялась в восточных регионах страны. Утром в пятницу власти Харьковской области сообщили, что по региону прилетело несколько ракет. Глава региона Олег Синегубов заявлял, что важные объекты при этом поражены не были.
Минобороны России сообщило, что накануне был нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами.
«В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива», — сообщили в военном ведомстве.