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Число жертв тропического циклона «Габриэль» выросло до 11 человек

Число жертв тропического циклона «Габриэль» в Новой Зеландии выросло до 11 человек

Жертвами тропического циклона «Габриэль», обрушившегося на Новую Зеландию 14 февраля, стали 11 человек. Об этом сообщает газета NZ Herald.

Два человека были найдены мертвыми сегодня утром. Первого нашил в городе Онекава (Напьер), а второго в населенном пункте Краунтроп (Гастингс). Полиция продолжает поиски.

После того, как на страну обрушился циклон, правительство Новой Зеландии ввело чрезвычайное положение. По словам премьера Криса Хипкинса, циклон стал «самым значительным погодным явлением» с начала века. «Столь серьезного и масштабного ущерба, который мы наблюдаем сейчас, не было на протяжении жизни целого поколения», — сказал Хипкинс. ЧП в стране ввели в третий раз за всю историю.

На следующий день после циклона в акватории пролива Кука, который разделяет Северный и Южный острова Новой Зеландии, произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Теги
Новая Зеландия циклон землетрясение погибшие
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