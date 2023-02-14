В Новой Зеландии ввели режим ЧП после тропического циклона «Габриэль»

Правительство Новой Зеландии ввело на всей территории страны режим чрезвычайного положения для ликвидации последствий тропического циклона «Габриэль».

Это только третий раз в истории, когда на всей территории Новой Зеландии было объявлено чрезвычайное положение, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Киран МакАналти. По его словам, введение режима позволит властями оказать необходимую поддержку наиболее пострадавшим от стихии регионам, предоставив им дополнительные ресурсы, и определить перечень срочных мер для ликвидации последствий. Кроме того, премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс объявил о выделении $7,25 млн для поддержки пострадавших от наводнений.

Как сообщает CNN, из-за штормов и ливней в 46 тыс. домов пропало электричество, в некоторых районах наблюдаются перебои в работе мобильной связи, перестал ходить общественный транспорт. Деревня Муривай пострадала от оползней, а населенные пункты Пиха, Карекаре и Бетеллс Бич оказались изолированы из-за наводнения. В Окленде с населением более 1,5 млн человек и на Северном острове, одном из двух главных островов Новой Зеландии, закрыли все школы и административные здания, местных жителей попросили не выходить на улицы.

В метеорологической службе Новой Зеландии предупредили, что шторм и ливни продлятся большую часть вторника 14 февраля. По оценкам синоптиков, к полудню следующего дня погода начнет успокаиваться.