В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Накануне в Новой Зеландии третий раз за всю историю ввели режим чрезвычайного положения из-за обрушившегося на страну циклона «Габриэль»

Виды Новой Зеландии (Фото: Kai Schwoerer / Getty Images)

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщают Геологическая служба США (USGS) и Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в акватории пролива Кука, который разделяет Северный и Южный острова Новой Зеландии. Эпицентр находился в 79 км к северо-западу от города Лоуэр-Хатт в регионе Веллингтон; очаг залегал на глубине 74 км.

Новозеландская служба Geonet оценила магнитуду землетрясения в 6,1. Угрозы цунами не объявлялось, о жертвах и разрушениях не сообщалось.

Накануне правительство Новой Зеландии объявило чрезвычайное положение после того, как на страну обрушился циклон «Габриэль». По словам премьера Криса Хипкинса, он стал «самым значительным погодным явлением» с начала века. «Столь серьезного и масштабного ущерба, который мы наблюдаем сейчас, не было на протяжении жизни целого поколения», — сказал Хипкинс. ЧП в стране ввели в третий раз за всю историю.

По данным властей, погибли по меньшей мере четыре человека, не менее 10 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, сотни тысяч остались без электричества.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии. Толчки ощущались в ряде других стран Ближнего Востока. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал стихию «исключительным природным явлением по масштабам и разрушительности», число жертв в обеих странах превысило 40 тыс. человек.