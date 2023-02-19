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Самолет Камалы Харрис сломался в Мюнхене

Bloomberg: Камала Харрис вернется из Мюнхена на военно-транспортном самолете

Вице-президент США Камала Харрис, принимавшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, вернется в США на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster из-за поломки ее основного борта. Об этом в своем Twitter сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«Сине-белый самолет вице-президента сломан. Камала Харрис вылетит обратно в США из Германии на самолете поддержки C-17», — написала Джейкобс.

Харрис приехала в Мюнхене для участия на конференции по безопасности.

В своем выступлении на конференции Харрис среди прочего заявила, что у США есть доказательства российских военных преступлений на Украине. Она заверила, что все причастные лица будут привлечены к ответственности.

Харрис обвинила российские войска в «широкомасштабных и систематических» атаках на мирное население на Украине, а также в «насильственной депортации с Украины в Россию сотен тысяч человек, в том числе детей».

Москва неоднократно заявляла о нелегитимности трибунала по Украине и связывала подобные предложения с попытками Запада «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений».

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Камала Харрис США Мюнхен самолет
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