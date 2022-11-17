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Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, никто не пострадал
По данным военного командования США, при атаке на базу на северо-востоке Сирии никто не пострадал. Во время обстрела базы в конце августа ранения получили трое американских военнослужащих

Военная база Green Village на северо-востоке Сирии, на которой размещены американские войска, подверглась ракетному обстрелу, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил (Centcom) в Twitter.

Инцидент произошел 17 ноября в 21:32 по местному времени (совпадает с московским). По данным командования, никто не погиб и не пострадал, базе не был причинен ущерб.

Военные расследуют обстоятельства произошедшего. Кто осуществил атаку, пока не известно.

В предыдущий раз базу обстреляли 18 сентября. По данным командования, в ее сторону запустили три ракеты диаметром 107 мм, четвертую нашли в 5 км от базы. Еще одна атака произошла 17 августа, на тот момент на базе находились представители сил коалиции. О пострадавших также не сообщалось.

25 августа, по данным CENTCOM, «поддерживаемые Ираном боевики" атаковали базы Conoco и Green Village, пострадали трое американских военных. Ударные вертолеты США ответным огнем уничтожили по меньшей мере три автомобиля и нескольких человек, которые «были ответственны за запуски ракет».

База Green Village находится в провинции Дейр-эз-Зор вблизи нефтяного месторождения. Как отмечает CNN, в Сирии находятся около 900 американских военных, они дислоцированы на базе Эт-Танф (юг Сирии) и восточных месторождениях.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сирия ракетные удары США военная база
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