Власти КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты
КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Об этом сообщает ЦТАК.
Запуск произошел 18 февраля. Как говориться в сообщении, целью запуска было «повторно подтвердить и проверить надежность системы вооружения, продемонстрировать боеготовность ядерных вооруженных сил Республики, доказать уверенность и гарантию точной мобильности, реактивности, надежности, эффективности и боевитости составляющих частей государственных сил ядерного сдерживания».
Приказ о запуске подписал глава КНДР Ким Чен Ын.
О запуске корейской ракеты накануне сообщили власти Южной Кореи. Запуск был осуществлен в сторону Японского моря. При этом днем ранее власти КНДР обещали дать решительный ответ на совместные учения США и Южной Кореи.
Предыдущий раз Северная Корея устраивала запуск 1 января. За прошлый год Пхеньян запустил около 70 ракет: Yonhap писало о 38, NHK — о 37 запусках.