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Власти КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты

Власти КНДР подтвердили, что провели испытания баллистической ракеты «Хвасонпхо-15»

КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Об этом сообщает ЦТАК.

Запуск произошел 18 февраля. Как говориться в сообщении, целью запуска было «повторно подтвердить и проверить надежность системы вооружения, продемонстрировать боеготовность ядерных вооруженных сил Республики, доказать уверенность и гарантию точной мобильности, реактивности, надежности, эффективности и боевитости составляющих частей государственных сил ядерного сдерживания».

Приказ о запуске подписал глава КНДР Ким Чен Ын. 

О запуске корейской ракеты накануне сообщили власти Южной Кореи. Запуск был осуществлен в сторону Японского моря. При этом днем ранее власти КНДР обещали дать решительный ответ на совместные учения США и Южной Кореи. 

Предыдущий раз Северная Корея устраивала запуск 1 января. За прошлый год Пхеньян запустил около 70 ракет: Yonhap писало о 38, NHK — о 37 запусках.

Теги
КНДР запуск ракет баллистическая ракета Японское море
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