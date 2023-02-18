КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Южная Корея заявила о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Южнокорейские военные не сообщили деталей произошедшего. О запуске также заявило японское Минобороны, передает телеканал NHK.

Накануне, 17 февраля, МИД Северной Кореи пообещал «решительный ответ», если Вашингтон и Сеул решат провести совместные учения на Корейском полуострове.

Последний запуск ракеты КНДР состоялся 1 января, отмечает Yonhap.

31 декабря были выпущены три ракеты малой дальности. Власти Японии заявили, что все они упали за пределами исключительной экономической зоны страны. Kyodo со ссылкой на Министерство обороны пишет, что ракеты пролетели около 350 км на максимальной высоте около 100 км.

За прошлый год Пхеньян запустил около 70 ракет: Yonhap писало о 38, NHK — о 37 запусках.