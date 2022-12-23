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Глава Генштаба назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для ПВО Украины

Глава Генштаба Герасимов: гиперзвуковые ракеты «Кинжал» неуязвимы для ПВО Украины

Российские гиперзвуковые ракеты неуязвимы для украинских средств противовоздушной обороны, заявил глава Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов на брифинге, стенограмму которого опубликовало Минобороны.

«Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — сказал он.

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гиперзвуковая ракета ПВО Валерий Герасимов
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