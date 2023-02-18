Дуров заявил о превращении Telegram во второй по популярности мессенджер

Фото: Никита Попов / РБК

Мессенджер Telegram за последние пять лет занял второе место по популярности среди пользователей. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров в своем телеграм-канале.

«За последние 5 лет Telegram обошел Facebook Messenger (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России. — РБК) и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями», — написал Дуров.

Сейчас, по словам основателя мессенджера, Telegram сейчас уступает по популярности только WhatsApp, и с каждым годом отставание сокращается.

Он обратил внимание на «беспокойство» конкурентов мессенджера.

К посту Дуров прикрепил инфографику журнала Fortune, согласно которой Telegram занимает долю в 31% по объему использования по всему миру. На Whatsapp, по подсчетам издания, приходится 44%, а на Facebook Messager — 21%. Доля последнего начала резко снижаться в 2020 году, а Telegram — напротив, расти за ее счет.

Для сравнения, в 2018 году, который редакция приняла за точку отсчета, доля Whatsapp на мировом рынке достигала 51%, а Telegram — 5%. На Facebook Messager тогда приходилось 43% от общего количества пользований.

Пик пользования всеми мессенджерами пришелся на первые месяцы 2021 года, причем доля Whatsapp тогда резко снизилась, следует из данных инфографики, опубликованной 31 января.

В октябре cистема мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics опубликовала исследование об активности в социальных сетях и мессенджерах. Специалисты сделали вывод, что на фоне спецоперации в Telegram наблюдался рекордный прирост по числу активных авторов и публикуемого контента среди других социальных сетей. К началу октября 2022 года число активных авторов на платформе выросло на 58%, прирост ежедневно публикуемого контента достиг 24%.