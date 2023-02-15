Матвиенко предложила маркировать «вражьи» каналы в Telegram

Совфед намерен попросить Роскомнадзор ежеквартально отчитываться о выявленных «враждебных» к России телеграм-каналах. Валентина Матвиенко считает, что на них нужно ставить специальную маркировку

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Teлеграм-каналы с враждебной к России информацией можно маркировать «значками наподобие иноагентов», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

Матвиенко сказала, что не знает, возможно ли такое технически.

«Когда вражьи каналы с Украины, например, они ставят свой флажок... а многие камуфлируют. Может, Роскомнадзору, который выявляет вражеские каналы, какие-то [ввести] единые значки, как иноагенты или там нежелательная структура, страна и так далее... Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит, какая цель у них», — сказала Матвиенко. Она предложила обсудить этот вопрос с ведомством.

Матвиенко обратилась к вопросу маркировки «вражьих телеграм-каналов» после выступления первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, который сообщил, что телеграм-каналы стали основным источником информации для большей части населения. «Названия телеграм-каналов зачастую ничего не говорят об их владельцах и администраторах. Очень многие имеют громкие, нередко весьма патриотические названия. Известно, что откровенно враждебные каналы блокируются Роскомнадзором, но далеко не все. После начала специальной военной операции в нашей Сети появилось более 100 каналов, которые маскируются под российские, но в действительности созданы враждебными зарубежными блогерами, в основном украинскими», — заявил сенатор. Он предложил обратиться в Роскомнадзор «с просьбой о ежеквартальном информировании Совета Федерации по выявленным фактам деятельности враждебных телеграм-каналов».

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

8 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал список из 43 анонимных телеграм-каналов, которые, по его словам, имеют отношение к теневому рынку информации, шантажу и вымогательству. «Крушение мифа об анонимности в цифровом мире — важный шаг на пути «беспредела» в Сети. Масштабная комплексная и многомесячная спецоперация правоохранительных органов против телеграм-шантажистов показывает, что абсолютной анонимности и недосягаемости в Telegram нет», — заявил он.