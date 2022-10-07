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Аналитики заявили о рекордном приросте контента в «Телеграме» на фоне СВО

Brand Analytics: «Телеграм» с начала СВО показал рекордный прирост авторов и контента
Число авторов в «Телеграме» увеличилось почти на две трети, контента — почти на четверть. Мессенджер взял на себя медийную роль, которую раньше играл «Твиттер», считают в Brand Analytics
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Мессенджер «Телеграм» с начала спецоперации на Украине к началу октября показал рекордный прирост по числу активных авторов и публикуемого контента среди других социальных сетей, следует из наблюдений cистемы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics.

«С начала спецоперации к 1 октября 2022 года число ежедневно активных авторов в «Телеграме» выросло более чем в полтора раза, а именно — на 58%. Это рекордный рост среди всех социальных платформ. Прирост ежедневно публикуемого контента в «Телеграме» также рекордный — плюс 24%», — говорится в сообщении.

В цифрах прирост составил 1,1 млн авторов и 8,7 млн единиц контента. Аналитики отметили, что «Телеграм» аккумулирует в основном новостную повестку, тематический контент менее востребован.

Другие российские соцсети — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — также в росте, указывает Brand Analytics. По абсолютным показателям по приросту авторов и контента «ВКонтакте» обогнал «Телеграм», так как прирост авторов составил 3,8 млн (плюс 15%), ежедневно публикуемого контента — 13,2 млн сообщений (плюс 9%).

Рост «Одноклассников» в процентах почти аналогичен росту «ВКонтакте»: 750 тыс. авторов (плюс 13%) и 2,9 млн единиц контента (плюс 7%).

Brand Analytics также исследовала тренды в работе зарубежных социальных сетей в России. YouTube из-за запрета монетизации потерял 513 тыс. авторов (10%), снизился и объем контента (893 тыс., или 13%). Однако платформа продолжает оставаться главным источником видеоконтента у россиян.

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Заблокированные в России «Инстаграм», «Фейсбук» (их владелец, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) и «Твиттер» тоже в минусе. Больше всего авторов и контента потерял «Инстаграм» (424 тыс. авторов, или минус 76%, и 974 тыс. единиц контента, или минус 74%).

Потери у «Фейсбука» и «Твиттера» в процентах — примерно на треть. Из «Фейсбука» ушли 423 тыс. авторов (минус 37%), из «Твиттера» — 173 тыс. (минус 31%). Потери сообщений составили 919 тыс. (минус 30%) и 1,4 млн (минус 31%) соответственно.

Сильнее всего активность снизилась в TikTok, который приостановил работу в России из-за введения властями наказания за дискредитацию армии и фейки. Число авторов снизилось на 85% (45 тыс.), контента — на 87% (55 тыс.). Тиктокеры ушли на другие платформы, например «VK Клипы», указывают аналитики.

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Лилия Пашкова
Telegram аналитика социальные сети
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