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Губернатор Курской области сообщил о втором обстреле региона за день

Губернатор Старовойт: украинские силы второй раз за день обстреляли села в Курской области
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что его регион подвергся второму за день обстрелу со стороны Украины.

На этот раз под огонь попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района.

«Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших, к счастью, нет, но осколками посекло крышу, фасад и забор одного домовладения», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что без электричества после обстрела оказалась часть поселка, но ремонтные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Около полудня губернатор рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Горналь и Гуево в приграничном Суджанском районе. При обстреле, по словам губернатора, никто не пострадал.

Информация об обстрелах различных населенных пунктов в приграничных с Украиной регионах, в том числе в Курской области, поступает практически ежедневно.

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Старовойт 1 февраля на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что с начала военной операции в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждены около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница.

«С весны прошлого года, с начала специальной военной операции, всего у нас пострадало 23 многоквартирных дома, 379 частных домов, при этом два многоквартирных дома и четыре частных не могут быть признаны пригодными для проживания», — сказал Старовойт.

По его словам, на восстановительные работы регион планирует потратить около 400 млн руб. из собственного резервного фонда, из них 153 млн уже потрачено.

Губернатор Курской области сообщил о втором обстреле региона за день
Губернатор Курской области сообщил о втором обстреле региона за день

 

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