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Делегация конгрессменов США отправится на Тайвань

Делегация из четырех конгрессменов США завтра отправится на Тайвань

Делегация из четырех членов палаты представителей конгресса США отправится на Тайвань завтра, 19 февраля. Об этом сообщила канцелярия конгрессмена Ро Ханны (Калифорния, Демократическая партия).

«С нетерпением жду возможности узнать об индустрии полупроводников на Тайване, а также об экономических связях между Тайванем и моим [избирательным] округом Кремниевой долины», — заявил Ханна, передает его представитель. Он добавил, что, находясь на острове, планирует подтвердить политику «одного Китая» и заявить, что «мы хотим сделать все возможное для сдерживания военного конфликта».

Ханна — член недавно сформированного Специального комитета по стратегическому соперничеству между США и Компартией Китая. К нему во время поездки присоединятся конгрессмены Тони Гонсалес (Техас, Республиканская партия), Джейк Окинклосс (Массачусется, Демократическая партия) и Джонатан Джексон (Иллинойс, Демократическая партия).

17 февраля Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что заместитель помощника Пентагона по делам Китая Майкл Чейз в ближайшее время посетит Тайвань. Это первый визит высокопоставленного сотрудника Пентагона с 2019 года, когда на остров приезжал заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Хейно Клинк.

КНР считает Тайвань своей провинцией, что и выражается в политике «одного Китая», а визиты официальных лиц США на остров рассматривает как поддержку независимости острова от материкового Китая. Так, Пекин резко раскритиковал поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, заявив, что она нарушила принцип «одного Китая». В США в ответ заявили, что прилет Пелоси не противоречит принципу и не означает изменения политики Вашингтона по отношению к КНР.

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Китай США Тайвань Один Китай
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