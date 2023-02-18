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Байден заявил об «эпидемии» насилия с огнестрельным оружием в США

Байден назвал «эпидемией» массовую стрельбу в США

Президент США Джо Байден назвал «эпидемией» насилие с использованием огнестрельного оружия в стране. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«С начала года прошло 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовой стрельбы. Сопереживания и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и конгресс должен действовать прямо сейчас», — говорится в заявлении главы государства.

Он подчеркнул, что США нужны реформы закона об оружии, «основанные на здравом смысле». По его мнению, они должны включать требование проверять все продажи вооружений, запрет штурмового оружия и магазинов большого объема. Помимо этого, ограничения должны коснуться производителей оружия. «Это разумные шаги, которые конгресс мог бы предпринять прямо сейчас, чтобы спасти жизни», — заключил Байден.

17 февраля в штате Миссисипи вооруженный человек устроил стрельбу в небольшом городе, убив свою бывшую жену и еще пять человек в трех разных местах, прежде чем помощникам шерифа удалось арестовать его, сообщает Reuters. Стрельба произошла в Аркабутле — небольшой деревне с населением менее 300 человек. 51-летнему стрелку Ричарду Дейлу Краму было предъявлено обвинение в убийстве первой степени — тяжком преступлении, поскольку стрельба подразумевала умысел убить.

За одну неделю января в Калифорнии произошло четыре инцидента со стрельбой и шестой — за месяц. 28 января в результате стрельбы погибли три человека, еще четыре получили ранения.

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массовая стрельба Джо Байден Конгресс США

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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