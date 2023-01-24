Семь человек погибли и один получил ранения в двух инцидентах со стрельбой в Калифорнии

Семь человек погибли в двух инцидентах со стрельбой в Калифорнии

Семь человек погибли и еще один получил ранения в двух инцидентах со стрельбой в городе Халф-Мун-Бей округа Сан-Матео в Калифорнии, передает телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа.

Погибших нашли в двух разных местах. Тела первых четырех жертв обнаружили на шоссе Кабрильо около 14:22 23 января по местному времени (01:22 24 января мск). Пострадавшую в этом же инциденте женщину доставили в Стэнфордский медицинский центр с опасными для жизни ранениями.

Позднее в том же районе нашли тела еще трех человек, сообщили в офисе шерифа. Представитель городского совета Дебби Раддок сказала телеканалу, что все погибшие были выходцами из Китая. По ее словам, они работали на сельскохозяйственном предприятии.

Спустя два часа после первого происшествия полиция задержала подозреваемого, им оказался 67-летний житель города Чжао Чуньли. При осмотре его машины полицейские нашли оружие, уточнили в офисе шерифа.

Ранее, 21 января, в Калифорнии произошел еще один случай со стрельбой. В пригороде Лос-Анджелеса Монтеррей-Парке, в 22:22 по местному времени (6:22 22 января мск) мужчина открыл стрельбу в танцевальном зале во время празднования китайского Нового года. Согласно последним данным, погибли 11 человек.

Владелец соседнего ресторана рассказал Los Angeles Times, что мужчина был вооружен полуавтоматической винтовкой, и у него при себе было много патронов. Позднее подозреваемого нашли мертвым, им оказался один из постоянных посетителей танцевального зала, 72-летний Хуу Кан Тран. В фургоне, где его обнаружили, также нашли пистолет.

Президент США Джо Байден в связи со случившимся поручил приспустить флаги на всех государственных учреждениях, в том числе находящихся за рубежом, до вечера 26 января.